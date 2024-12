Touba : un tailleur homosexuel qui couchait avec des mineurs arrêté, son complice recherché

L'histoire d'un présumé homosexuel de 24 ans qui aurait perpétré le viol sur des garçons mineurs ainsi que des femmes adultes, secoue la ville de Touba. Le mis en cause connu sous le nom de A. B. Ba, tailleur de profession, obligeait deux garçons de 10 et 14 ans à entretenir des rapports sexuels avec lui et des femmes adultes. Ce, pendant deux ans.



Selon L'Observateur, il a été arrêté par les forces de l'ordre de la brigade de recherches de Touba. Une arrestation qui a fait des heureux au quartier Darou Khoudoss de ladite localité où les mamans des victimes qui ont pris d'assaut la gendarmerie. Lors de l'enquête, il a été découvert que le présumé violeur filmait aussi ses ébats sexuels avec les garçons mineurs à qui il soutirait quotidiennement de l'argent en les menaçant de publier leurs images obscènes.



Le journal indique qu'après ses parties de jambes es garçons, il les contraignait également à entretenir des rapports sexuels avec d'autres femmes adultes pendant qu'il filmait les scènes avec son téléphone portable. L'affaire a été découverte grâce à l'une des victimes qui fatiguait de subir les viols a décidé de se confier à sa mère. Apprenti chauffeur, O. Ndiouck, âgé de 14 ans, a confié son calvaire. Dans son récit, l'enfant lui a révélé que " depuis 2 ans, leur voisin de quartier le traîne presque tous les jours dans sa chambre pour abuser sexuellement de lui et qu'après leurs ébats sexuels, Aliou Badara l'obligeait à coucher avec d'autres femmes plus âgées que lui."



Tous les jours, le jeune garçon a indiqué qu'il versait la somme de 3 450 Fcfa au présumé homosexuel. Un montant qu'il doit obligatoirement lui verser sous peine de voir ses images obscènes sur la toile.



Choquée par les révélations de son fils, la maman s'est rendu à la brigade de recherches de Touba pour porter plainte. Mercredi passé, les forces de l'ordre ont fait une descente au domicile du tailleur et ont procédé à son arrestation. Une fouille de sa chambre a permis de mettre la main sur un téléphone portable de marque Huawei, dont l'exploitation leur permet de découvrir plusieurs vidéos obscènes, dont celles du jeune apprenti-chauffeur, O. Ndiouck et de son bourreau.



Conduit à la brigade de recherches, Aliou Badara Ba, a reconnu les accusations de sa victime. Toutefois, il a dénoncé son complice qui est aussi son copain, D. H. L'enquête a révélé plusieurs autres victimes, des garçons mineurs. Les 3 150 FCFA le jeune garçon lui versait tous les jours durant ces deux années, lui ont permis d'acheter de la nourriture pour son cheval.



Aliou Badara Ba a été déféré, le 6 décembre 2024, au parquet de Diourbel. Son acolyte, D. H., est activement recherché par les forces de l'ordre.