Touba : un véhicule a pris feu près de la Grande Mosquée

Selon une source autorisée, l’origine du sinistre serait due à un dysfonctionnement électrique. Grâce à l’intervention rapide des secours, les flammes ont été maîtrisées avant qu’elles ne se propagent vers les installations du Magal, évitant ainsi tout dégât majeur.

Plus de peur que de mal ! Un véhicule publicitaire LED, appartenant à Touba Ca Kanam, a pris feu dans la nuit à quelques mètres des tentes érigées près de la grande mosquée, non loin du portail de la confrérie de Serigne Fallou. L’incident a provoqué une brève mais vive inquiétude parmi les fidèles présents sur les lieux.