Touché aux adducteurs, Neymar absent 4 semaines et forfait contre le Barça mardi

Au bout de trois fois, cela peut être qualifié de "loi des séries". Comme en 2018 et 2019, le PSG devra se passer de Neymar pour un huitième de finale de Ligue des champions. L'attaquant brésilien a déclaré forfait pour le match aller face au FC Barcelone, programmé dans cinq jours au Camp Nou (16 février, 21h, en direct sur RMC Sport). Touché et remplacé dès la 59e minute lors du 32e de finale de la Coupe de France entre Caen et le PSG (0-1) mercredi, l'attaquant souffre de l'adducteur gauche.



Les examens passés ce jeudi ont révélé une absence de quatre semaines, qui lui fera donc manquer les retrouvailles avec son ancien club la semaine prochaine. Sa participation est aussi incertaine pour le match retour.



Un très gros coup dur pour le Brésilien et son entraîneur Mauricio Pochettino, déjà privé d'Angel Di Maria pour ce choc.



L'ancien joueur de Santos rechute au plus mauvais moment après un très bon début d'année 2021, lors duquel il a clamé sa joie d'évoluer à Paris. Il a multiplié les déclarations d'amour pour le club avec lequel il est proche de lier son avenir pour quatre saisons supplémentaires.



Forfait pour le match aller, Neymar est désormais engagé dans une course contre la montre pour disputer le retour face au Barça à Paris le 10 mars prochain.