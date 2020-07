Toulouse Fc : un nouveau cas positif à la Covid -19 détecté dans le groupe

Un nouveau cas positif à la Covid-19 a été détecté au sein du groupe professionnel du Toulouse FC, annoncé le club dans un communiqué publié sur son site officiel.



À l’issue de ce résultat positif, le joueur concerné a été placé en quatorzaine. Toutefois, le club informe au public qu' "Il est impossible de dater cette contamination."



Néanmoins, l'ensemble du groupe professionnel a été re-testé, et sera testé une nouvelle fois avant le départ des Violets en stage en Espagne le 13 juillet, peut-on lire sur le document.



Et par principe de précaution, le TFC continue d’appliquer les protocoles et mesures sanitaires de rigueur auprès de ses joueurs et son staff, quotidiennement surveillés.