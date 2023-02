Tour d’Europe des « Lions » : Doublé d’Habib Diallo, Ismaila Sarr inscrit son 8ème but de la saison

10ème but pour Habib Diallo

L'attaquant international sénégalais s'est offert un doublé au bout de la première période, alors que les Strasbourgeois étaient réduits à dix après l'exclusion de Jean-Eudes Aholou (33').



C'est le 10ème but du champion d'Afrique en Ligue 1 cette saison. Grâce à cette victoire, Strasbourg sort de la zone rouge et pointe à la 17ème place.



Transféré à Lorient lors des derniers jours du mercato d'hiver, Bamba Dieng a connu, ce week-end, sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs. Mais au Moustoir, l'attaquant sénégalais et les Merlus ont été tenus en échec par Angers (0-0) d'Abdallah Sima, Sada Thioub et Ibrahima Niane.



L'une des belles opérations de la 22ème journée de Ligue 1 a été réalisée par Monaco. Le club de la Principauté et ses Sénégalais, Krépin Diatta et Ismail Jakobs, se sont imposés contre Clermont (2-0) du gardien sénégalais Mory Diaw.



Angleterre : Gana écœure les Gunners, Sarr retrouve les filets

En Angleterre, Leicester de Nampalys Mendy confirme sa forme du moment en Premier League. Le milieu de terrain sénégalais et les Foxes ont battu Aston Villa (4-2). Nampalys est entré en seconde période.



Sans Pape Matar Sarr, blessé, Tottenham a fait tomber l'ogre Manchester City (1-0). Un seul but a suffi au bonheur des Spurs. Celui-ci a été marqué par Harry Kane. Avec 267 buts, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Spurs.



Que dire de la prestation XXL d'Idrissa Gana Guèye lors de la victoire d'Everton face au leader Arsenal (1-0) ? Impressionnant dans l'entrejeu des Toffees, le milieu de terrain sénégalais a touché 35 ballons, réussi 100% de passes et remporté 6 duels, rapporte le quotidien sportif "Stades".



En Championship, Ismaila Sarr a brillé face à Reading de Mamadou Loum Ndiaye Mais le 8ème but de la saison de l'ailier des Hornets n'a pas permis à Watford de l'emporter. Score finale 2-2.



Turquie : 11ème but de Mbaye Diagne

Le Fatih Karagümrük Spor Kulübü poursuit sa belle remontée au classement. Le club entraîné par l'Italien Andrea Pirlo remonte à la 9ème place grâce à sa victoire (2-0).



Un succès qui porte la signature de ses deux buteurs. du week-end contre Ankaragücü Fabio Borini a d'abord marqué son 13ème but de la saison avant de passer le relais à Mbaye Diagne qui compte désormais 11 réalisations en Süper Lig.