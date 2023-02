Tour d'Europe des "Lions" : Habib Diallo inarrêtable, Mame Baba Thiam et PAN buteurs

France : Habib Diallo inscrit son 13ème but

La rencontre entre Clermont et Strasbourg s’est soldé par un match nul (1-1). Habib Diallo a marqué son 13ème but de la saison. Il dépasse son meilleur total dans l’élite française.



Depuis son arrivée au Racing en 2021, l’attaquant sénégalais a déjà marqué 24 buts. Seul Victor Oshimhen (33 buts) et Mohamed Salah (31) font mieux parmi les joueurs africains des cinq grands championnats européens sur la période, selon Opta.



Riems de Dion Lopy a écrasé Toulouse (3-0). Le jeune milieu de terrain sénégalais de 21 ans a délivré une passe décisive.

Allemagne : Mané de retour en compétition



L’évènement en Allemagne était le retour en compétitions de Sadio Mané. Après trois mois passés loin des terrains à cause de sa blessure au péroné, Sadio Mané a officiellement fait son retour à la compétition ce dimanche en Bundesliga. L’international Sénégalais a disputé une vingtaine de minute face à l’Union Berlin (3-0).



Turquie : PAN et Mame Baba buteurs

Plus de deux semaines après le séisme qui a frappé la partie sud de Turquie, entraînant l'arrêt de toutes les activités sportives, le championnat a repris ce week-end avec la 23e journée en retard.



Kayserispor de Mame Baba Thiam a réalisé une belle opération, après sa victoire en déplacement contre Giresunspor (2-1). L'attaquant sénégalais a marqué le second but de son équipe.



Demirspor de Pape Alioune Ndiaye a été tenu en échec par Umraniyespor (1-1). PAN a ouvert le score, avant l'égalisation des Istanbuliotes



Angleterre: Koulibaly et les Blues s’enfoncent

Malgré un Kalidou Koulibaly titulaire en défense centrale, Chelsea a encore perdu Cette fois-ci un derby de Londres contre Totenham (0-2) Cliniques, les coéquipiers de Pape Matar Sarr (sur le banc) l’emportent grâce aux réalisations de Skipp (46’) et Kane (82’).



Il s'agit de la 3ème défaite de rang toutes compétitions confondues pour Koulibaly et son équipe, qui reste sur six matchs sans victoire.

10ème au classement, Chelsea s’enfonce dans la crise et l'entraîneur Graham Potter est plus que jamais sur la sellette

Samedi, Leicester de Nampalys Mendy a été battu par Arsenal (0- 1). Everton d'Idrissa Gana Gueye a été surpris à domicile par Aston Villa (0-2).



En Championship (D2 anglaise), le duel entre Ismaila Sarr et lliman Ndiaye a été remporté par l'ailier des Blades. En effet, Sheffield United a pris le dessus sur Watford (1-0).