Tour d’Europe des « Lions » : Iliman défie City, retour de Pape Guèye et Habib Diallo

En Angleterre, Shieffield United et Iliman Ndiaye défie Manchester City en demi-finale de la FA Cup (15h45 GMT). Après avoir purgé un match de suspension chacun, Pape Guèye (Séville FC) et Habib Diallo (Strasbourg) seront de retour avec leur club respectif.



Plusieurs « Lions » sont concernés par la 32e journée de Premier League. Everton d'idrissa Gana Guèye, qui joue le maintien, n'a pas droit à l'erreur contre Crystal Palace. Même objectif pour Moussa Niakhaté et Nottingham Forest qui se déplacent à Liverpool. Un duel entre Mohamed Salah et Niakhaté qui s'annonce passionnant.



Mais l'attraction ce week-end sera du côté de Wembley où Sheffield United d'liman Ndiaye défie Manchester City de Pep Guardiola qui a éliminé Bayern Munich de Sadio Mané en quart de finale de la Ligue des champions



L’attaquant de Shefield, auteur de 13 buts en championship (D2 anglaise), veut s'inspirer de la prestation XXL de Sadio Mané face à la même équipe de City l'année dernière en demi - finale de FA Cup à Wembley. Alors que défendait les couleurs de Liverpool, Mané avait marqué un doublé permettant à son équipe d’atteindre la finale avant de l’emporter aux dépens de Chelsea, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Allemagne : Diallo pour enchainer, Mané attendu à Mayence



Auteur d'une entrée convaincante face à Manchester City (1-1), mercredi, en quart de finale retour de la Ligue des champions, Sadio Mané commence à retrouver petit à petit son niveau. Une autre prestation aboutie en Mayence, ce samedi fors de la 29e journée de la Bundesliga, permettrait aux « Lions » d'oublier ses soucis en Baviere.



Du côté de Leipzig, Abdou Diallo veut engranger plus de minutes à Leverkusen, dimanche. Le défenseur central sénégalais, prêté par le PSG, avait retrouvé la compétition le maintien il y a une semaine, se dé- week-end dernier, après une longue période d'indisponibilité à cause d'une blessure au genou.



Espagne: L'attraction Pape Gueye/Nicolas Jackson



En Liga, on joue la 30e journée ce week-end. Blessé depuis la dernière trêve international, le latéral droit sénégalais du Betis, Youssouf Sabaly, pourrait effectuer son retour, ce samedi, contre Osasuna Le même jour, Rayo Vallecano de Pathé Ciss se déplace à Sociedad pour défier la Real.



Dimanche, Séville FC du milieu de terrain sénégalais, Pape Gueye, accueille Villarreal de l'attaquant Nicolas Jackson. Un duel entre deux Lions qui promet en Andalousie. Suspendu lors de la précédente journée, Guèye va reprendre place dans l'entrejeu de Séville.



Absent lors de la précédente journée, Habib Diallo est de retour pour aider Strasbourg dans sa lutte de maintien. Contre Reims De Dion Lopy dimanche, le club alsacien aura besoin de son buteur sénégalais (15 buts) pour empocher les trois points.



Italie : Boulaye pour franchir la barre des 10 buts



En Serie A, Boulaye Dia a rendez-vous avec Sassuolo dans le cadre de la 31e journée. Déjà auteur de 10 réalisations, l’attaquant sénégalais de Salernitana veut améliorer ses statistiques. Fraichement qualifie demi-finale de la Ligue des champions, le latéral gauche de TAC Man Fodé Ballo-Touré, veut prolonger à Lecce, ce dimanche.