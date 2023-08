Tour d'Europe des "Lions": Iliman et Ismaïla pour se mettre en confiance, Jackson débute en Premier League

Les internationaux sénégalais seront attendus ce week-end pour la reprise des championnats européens. Battus mercredi avec Marseille, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye tenteront de relever la tête contre Reims, ce samedi en Ligue 1. Nicolas Jackson débute dans l’élite anglaise.





Titulaire mercredi contre les Grecs de Panathinaikos, Ismaïla Sarr devrait enchaîner dans le onze de départ marseillais. Il tentera ainsi de débloquer son compteur-buts. Avant de rallier l'Angleterre, il avait laissé un total de 18 buts et 17 passes décisives en 90 rencontres dans l'élite française.





Son compatriote lliman Ndiaye, recruté également cet été par Marseille, sera très attendu face à Reims. Pas à la hauteur pour son baptême du feu, il y a quelques jours, le Normand essaiera de ré- pondre présent, ce samedi au Vélodrome.





Le milieu de terrain pourra miser sur ses stats de la saison écoulée à Sheffield pour mettre les supporters marseillais dans sa poche. IIiman avait survolé la Championship avec 14 buts et 12 buts en Premier League.



Mory accueille Krépin et Jakobs



Parmi les meilleurs gardiens du championnat français la saison passée, Mory Diaw doit confirmer. Celui qui a récemment prolongé son bail jusqu'en 2026 avec Clermont sera donc surveillé pour l'entrée en lice de son équipe contre Monaco de Krépin Diatta et Ismail Jakobs.



Les Sénégalais de Metz: Lamine Camara, Cheikh Tidiane Sabaly, Pape Amadou Diallo défieront Rennes, pour le retour des Grenats en Ligue 1. De son côté, Habib Diallo, annoncé sur le départ en Arabie saoudite, pourrait disputer son dernier match avec Strasbourg contre l'Olympique lyonnais, ce dimanche.



Jackson, les grands débuts en Premier League



Pour ses débuts dans l'élite anglaise, Nicolas Jackson se frottera à Liverpool de Mohamed Salah. Chelsea qui sort d'une saison cauchemardesque, voudra marquer les esprits d'entrée. Les Blues qui ont vu Kalidou Koulibaly rejoindre la Saudi Pro League, seront guidés par leur nouvelle recrue Jackson.



Etincelant la saison passée en Liga (12 buts et 4 passes décisives), le natif de Banjul cherchera à maintenir le cap afin de gagner une place de titulaire dans la formation londonienne.



Gana et Kouyaté pour se mettre en confiance



Auteur d'un retour raté à Everton, Idrissa Gana Guèye tentera de se racheter cette saison. Son défi commence cet après-midi dans l'enceinte de Goodison Park contre Fulham. Comme l'exercice précédent, le milieu de terrain de 33 ans devrait avoir un statut de titulaire chez les Toffees.





Son acolyte en sélection Cheikhou Kouyaté de Nottingham rendra visite à Arsenal, ce samedi matin. Cependant, les Reds de Forest ne pourront pas compter sur Moussa Niakhaté, de nouveau blessé.





En Liga, Youssouf Sabaly et Betis Séville feront face à Villarreal dans le cadre de la 1 journée de Liga.