Tour d’Europe des « Lions » : Krépin, Ismaila Sarr, Habib, Iliman et Boulaye en feu

Auteur de 11 buts sous le maillot de Starsbourg la saison passée, Habib Diallo a signé, samedi, à Lyon (2-1) son 8ème but de la saison. L’international sénégalais a de fortes chances de battre son record personnel (12 buts avec Metz en 2019-2020).



Monaco de Krépin Diatta a infligé lors de la 19e journée de Ligue 1 une cinglante défaite à Ajaccio hier dimanche (7-1). Krépin Diatta a brillé dans ce match. Le milieu de terrain sénégalais a inscrit un but et délivré une passe décisive.



Angleterre : Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye déchaînés

En Championship (D2 anglaise), Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye ont brillé. Iso, grâce à un pénalty en fin de rencontre, a permis Watford de l’emporter face à Blackpool (2-0).



A Shieffield United, Iliman s’est encore illustré en marquant l’un des trois buts de son équipe face à Stoke City (3-1). L’attaquant sénégalais est à son 10ème but de la saison.



Italie : Boulaye marque son premier but de l’année

Boulaye qui peinait à retrouver le chemin des filets depuis le retour à la Coupe du monde a marqué face à l’Atlanta. Le but de l’attaquant sénégalais n’a pas empêché le naufrage de Salernitana à l’Atlanta (8-2).