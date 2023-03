Tour d'Europe des « Lions » : Sadio, dernier grand saut à Stuttgart avant PSG

France : Habib veut continuer à séduire Cissé

Un des meilleurs attaquants du championnat depuis la reprise, Habib Diallo et Strasbourg accueillent Brest de Noah Fadiga. Incertain ces derniers jours, l'attaquant sénégalais sera bien de la partie.



Il ne s'était pas entraîné mercredi et jeudi par précaution, suite à un coup reçu sur un genou à Clermont (1-1). Sa présence dans le groupe est une très bonne nouvelle pour les Strasbourgeois, puisqu'Habib tire l'équipe vers le haut, en témoignent ses 13 réalisations de la saison.



Absent de la sélection depuis mars 2022, le champion d'Afrique, qui a raté la dernière Coupe du monde, veut continuer à marquer et séduire son sélectionneur Aliou Cissé. Ce dernier doit rendre public, dans quelques jours, sa liste pour les éliminatoires de la CAN 2024.



Parmi les candidats pour affronter le Mozambique en mars, l'indispensable Krépin Diatta vise une 4ème titularisation d'affilée avec Monaco en championnat, ce dimanche contre Troyes. Son co-équipier et compatriote, Ismail Jakobs est également attendu dans la région Grand Est.



Avec un seul but inscrit depuis son arrivée à Lorient, Bamba Dieng veut briller contre Lyon pour sortir les Merlus de l'impasse.



Allemagne: «plus de minutes» attendent Mané à stuttgart

Son retour a été bien accueilli en Bavière le week-end dernier. Eloigné des terrains pendant plus de trois mois, Sadio Mané a effectué son «come-back» sur les pelouses de la Bundesliga, dimanche dernier. Face à l'Union Berlin (3-0), il avait disputé 25 minutes.



Ce samedi à Stuttgart, l'attaquant du Bayern Munich pourrait connaitre sa première titularisation depuis le 8 novembre.



Angleterre: Iliman, prolonger la fête à Blackburn

C'est la sensation de la semaine en Angleterre. Bourreau des Spurs de Tottenham (1-0), mercredi en 8ème de finale de la FA Cup, liman Ndiaye retrouve la Championship (D2 anglaise), ce samedi.



L’ailier sénégalais de Sheffield se déplace á Blackburn pour confirmer leur place de dauphin. L'occasion pour Iliman (10 buts) de retrouver le chemin des filets en championnat, lui qui n'a plus marqué en Championship depuis le 14 janvier.



En Premier League, Idrissa a Guèye veut se racheter après erreur en milieu de semaine a facilité la tâche à Arsenal (4-0). Le milieu de terrain sénégalais et les Toffees affrontent Nottingham Forest de Moussa Niakhate qui pourrait disputer ses premières minutes avec les Reds.



Arrivé de Mayence l’été dernier, il avait connu une grave blessure aux ischio-jambiers en août.



Espagne: Pape Guèye au testeur de l'Atlético, Sabaly défie le Real

En Liga, Pape Guèye est en train de réussir une parfaite relance à Séville. En manque de temps de jeu à Marseille, il avait quitté la Canebière lors des derniers jours de mercato d’hiver pour l’Andalousie.



Titulaire indiscutable dans l’entrejeu sévillan, le milieu de terrain sénégalais a déjà livré deux passes décisives. Il est attendu pour confirmer contre l’Atlético Madrid, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



De son côté, Youssouf Sabaly et le Bétis défient un Real Madrid en plein doute, après son revers en clasico contre le rival FC Barcelone (0-1) en demi-finale aller de Coupe du roi.