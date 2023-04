Tour d’Europe des « Lions » : triplé de Mame Baba, Habib inarrêtable, Mané et Boulaye buteurs

Du réveil de Sadio Mané au triplé de Mame Baba Thiam, en passant par les doublés de Boulaye Dia en Italie et le 18e de Mbaye Diagne en Turquie, les « Lions » ont brillé sur les pelouses européennes durant ce week-end.



France : deux réalisations, un record pour Diallo



Dans sa quête de maintien, Strasbourg peut toujours compter sur Habib Diallo. Suspendu lors de la précédente journée, l'attaquant sénégalais a signé son retour dans la compétition par un nouveau doublé, hier, contre Reims de Dion Lopy (2-0).



Buteur après 13 secondes face à Montpellier (2-0) début février, l'attaquant alsacien a trouvé la faille après 16 secondes contre les Rémois. Et, comme le souligne Opta, Habib n'est que le deuxième joueur de l'histoire du championnat de France avec deux buts inscrits dès la première minute sur une même saison.



L'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, Jussié, lors de l'exercice 2011-2012. Avec ce doublé, l'attaquant sénégalais porte son total à 17 réalisations en Ligue 1.



Autre équipe concernée par le maintien: Auxerre. Intraitable depuis quelques semaines, l'AJA a accroché Lille (1-1), grâce à un penalty de Mbaye Niang.



Vendredi, Sada Thioub a retrouvé le chemin des filets face au Paris Saint-Germain, mais sa réalisation a été insuffisante (1-2).



Allemagne : Mané buteur, six mois après



Sadio Mane retrouve le sourire. Après six derniers mois compliqués marqués par une blessure au péroné, un forfait à la Coupe du monde, une période de disette et une altercation avec Leroy Sane, l'international sénégalais a inscrit son premier but depuis le 29 octobre, lors du déplacement du Bayern Munich sur la pelouse de Mayence (1-3), samedi.



Italie: 11e but et 6e passe décisive pour Boulaye



Il porte Salernitana sur ses épaules depuis le début de la saison. Avec le club italien, Boulaye Dia a encore brillé ce week-end à domicile. Face à Sassuolo (3-0), le joueur prêté par Villarreal a marqué un but et délivré une passe décisive, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Grâce à sa 11e réalisation et son 6eme caviar de la saison, Boulaye Dia rapproche son équipe du maintien. La formation de Salerne, 14e de Serie A, relègue désormais l'Hellas Vérone, premier relégable, à 7 points,





Turquie : Mame Baba s’offre un triplé, 18e réalisation de Diagne

C'était le festival en Turquie. Une pluie de buts s'est abattue sur la Süper Lig ce week-end, et plusieurs Lions se sont distingués. Le triplé de Mame Baba Thiam a attiré l'attention. Mais les trois buts inscrits par l'attaquant de Kayserispor n'ont pas suffi face à Demirspor (3-5) de Chérif Ndiaye, auteur d'un doublé.



Mbaye Diagne n'a pas maqué ses retrouvailles avec son ancien club, Galatasaray. Avec Karagümrük, l'attaquant sénégalais a marqué son 18ème but de la saison dans une rencontre spectaculaire (3-3), digne d'un derby d'Istanbul.



Des Sénégalais ont également animé la rencontre entre Kasimpasa et Konyaspor (1-2). Un face-à-face entre Mamadou Fall et Mame Biram Diouf remporté par le dernier. Pourtant, c'est le premier qui a frappé en premier dès la 14e minute. Après l'égalisation de Francisco Quesada (30'), Mame Biram a donné la victoire aux siens avant la pause.