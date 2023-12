Tour d’Europe des Stades : City à la relance, le Real Madrid se rend à Séville

Le week-end européen sera jalonné par le possible défouloir d'un Manchester City frustré à Luton, un choc contre Leipzig en guise de préparation pour Dortmund avant de recevoir le Paris SG.



Angleterre : Manchester City, ogre barbouillé

L'ogre Manchester City se présente en petite forme dimanche (14h00 GMT) chez le Petit Poucet de la Premier League, Luton. S'offrira-t-il un festin de buts et, surtout, une victoire qui le fuit depuis quatre matches?



Le triple champion d'Angleterre en titre, déjà ralenti par trois nuls successifs contre Chelsea (3-3), Liverpool (1-1) et Tottenham (3-3), a cédé mercredi sa troisième place à son hôte Aston Villa (1-0), une quatrième défaite de la saison.



A Kenilworth Road, les "Hatters" ont pris la bonne habitude, depuis un mois, de mener la vie dure à leurs visiteurs: après le court revers contre Tottenham (1-0), le promu s'est fait rejoindre dans le temps additionnel par Liverpool (1-1), a dominé Crystal Palace (2-1), mené puis cédé à la 90e+7 face au leader Arsenal (4-3), mardi.



Les Gunners doivent eux négocier samedi (17h30) un voyage délicat à Aston Villa, où les "Villans" restent sur 14 victoires consécutives en championnat, à une unité du record en quasiment 150 ans d'existence.

Avant ce sommet, le deuxième Liverpool peut espérer prendre les commandes du championnat, s’il s’impose à Londres contre Crystal Palace, samedi (13h30) en ouverture de la 16e journée.



Espagne : Gérone se frotte au Barça

Le surprenant Gérone, deuxième à égalité de points (38) avec le Real Madrid, se déplace dimanche (20h00) à Barcelone (3e, 34 pts). Intraitable contre les équipes petites et intermédiaires, Gérone a cependant coulé chez lui lors de son seul match le 30 septembre contre un club du top 4, le Real Madrid (défaite 3-0). Le défi sera tout aussi important contre les hommes de Xavi, qui ont gagné trois de leurs quatre derniers matches de Liga.



Le leader Madrilène, fort de sa nouvelle star Jude Bellingham, se déplace lui au Bétis Séville, septième (samedi à 15h15). L'Atletico Madrid d'un Antoine Griezmann étincelant (4ème, 31 points avec un match de retard) reçoit Almeria dimanche à 13h00.



L’Inter reçoit samedi (20h45) l’Udinese qui n’a remporté qu’un seul de ses quatorze précédents matches et qui pointe à la 16e place (12 pts), tandis que l’AC Milan (3e), revigoré par son succès face à Frosinone (3-1), aura fort à faire sur le terrain de l‘Atalanta (8e). Son entraîneur Stefano Pioli, menacé après chaque revers de son équipe, est toujours privé de Rafael Leao, mais récupère son meilleur buteur Olivier Giroud qui a purgé ses deux matches de suspension.



Attention à l’AS Rome, en plein renouveau et désormais 4e après avoir remporté trois de ses quatre derniers matches : l’équipe de Jose Mourinho reçoit dimanche (19h45) un autre prétendant à l’Europe, la Fiorentina (6e).



Allemagne : le Bayern de retour aux affaires

Dix jours après son dernier match, le Bayern se déplace sur la pelouse de l'Eintracht Francfort samedi (14h30), qui reste sur une humiliante élimination en milieu de semaine en huitièmes de finale de Coupe d'Allemagne à Sarrebruck. Ce modeste pensionnaire de 3e division avait déjà sorti les Munichois au tour précédent.



Pour cette rencontre, Thomas Tuchel pourrait récupérer son milieu de terrain Jamal Musiala, blessé début novembre contre Galatasaray en Ligue des champions et absent depuis un mois.

Au Waldstadion de Francfort, le Bayern (2e, 32 points) aura l'occasion de mettre la pression sur le Bayer Leverkusen (1er, 35 pts).



Sept jours après avoir concédé le nul sur leur pelouse contre Dortmund (1-1), les hommes de Xabi Alonso se rendent dimanche à 14h30 à Stuttgart (3e, 30 pts), porté encore et toujours par son avant-centre guinéen Serhou Guirassy, 16 buts en 11 matches de Bundesliga.



L'autre choc de cette 14e journée oppose samedi (18h30) Dortmund (5e, 25 pts) à Leipzig (4e, 26 pts) au Westfalenstadion. Eliminé de la Coupe en milieu de semaine, le Borussia est en quête de confiance, à quatre jours de recevoir le Paris SG en Ligue des champions.