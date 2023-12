Tour d'Europe des stades : United craint le K.O. à Liverpool, le Barça doit rebondir

Manchester United en grand danger à Liverpool, la crise qui couve au FC Barcelone et un Bayern - Stuttgart au sommet de Bundesliga rythmeront le week-end de football européen.



Angleterre : oublier l'Europe

Les compagnons d'infortune Manchester United et Newcastle, fraîchement éliminés de la Ligue des champions (et de toute compétition européenne), tenteront de tourner la page ce week-end en Premier League. Mais la 17ᵉ journée ne les a pas gâtés…



Dimanche (16h30 GMT), les Red Devils iront défier le leader Liverpool à Anfield, théâtre de leur spectaculaire effondrement 7-0 en mars. Le combat s'annonce inégal entre les rivaux régionaux et Manchester, sans son capitaine Bruno Fernandes suspendu, espère ne pas en ressortir K.O.



Newcastle aura l'avantage de rejouer chez lui, samedi (15h), et le soutien de St James' Park ne sera pas de trop contre Fulham, intenable depuis trois matches (trois buts inscrits contre Liverpool avant d'être renversés in extremis 4-3, puis deux "manita" 5-0 à Nottingham Forest et West Ham).



Arsenal, deuxième, aura également fort à faire contre Brighton, dimanche (14h00), même s'ils auront pu faire tourner en C1, contrairement aux Seagulls engagés jeudi contre l'OM en Ligue Europa.



Manchester City, quatrième, devra battre Crystal Palace samedi (15h00) et espérer un faux pas d'Aston Villa dimanche (15h00) à Brentford pour espérer remonter sur le podium.



Espagne : Gérone et Madrid pour enfoncer le Barça

Mis K.O. par deux défaites consécutives face à Gérone (4-2) à domicile et Anvers (3-2) en Ligue des champions, le FC Barcelone (4ᵉ, 34 points) doit absolument s'imposer à Valence (11ᵉ) samedi (20h) pour éviter la crise.



Tout autre résultat laisserait l'opportunité à Gérone (1ᵉʳ, 41 points) et au Real (2ᵉ, 39 points) de creuser l'écart avec le champion en titre, qui pointe déjà à sept longueurs de son voisin catalan.

Les Gironistes, qui clôtureront cette 17ᵉ journée avec un match à leur portée contre Alavés (12ᵉ),



tenteront eux de poursuivre leur première partie de saison record avec une 14ᵉ victoire en 17 matches de Liga.



Avant cela, un déplacement périlleux attend l'Atlético de Madrid (3ᵉ, 34 points) à Bilbao (5ᵉ, 29 points) samedi (15H15) pour conserver sa troisième place. Le Real reçoit lui le Villarreal (13ᵉ, 16 points) de Marcelino dimanche (20H).



Allemagne : le Bayern attendu pour le derby du sud

Une semaine après avoir enregistré à Francfort son plus lourd revers en Bundesliga depuis novembre 2019 (5-1), le Bayern reçoit Stuttgart dimanche (18h30) en clôture de la 15ᵉ journée du championnat.

Les hommes de Thomas Tuchel ont déjà apporté une première réponse en milieu de semaine, avec un succès à Manchester contre United (1-0).



En face, Stuttgart réalise l'un de ses meilleurs débuts de saison avec 31 points, un de moins que le Bayern (32, avec un match en retard), porté par son duo d'attaque Serhou Guirassy et Deniz Undav.

Deux heures avant le choc à l'Allianz Arena, le Bayer Leverkusen, dernière équipe invaincue cette saison en Bundesliga et leader avec 36 points, reçoit l'Eintracht Francfort.



Samedi, le Borussia Dortmund tentera de transposer en championnat ses bonnes performances en Ligue des champions (premier d'un groupe relevé avec le PSG, l'AC Milan et Newcastle) en Bavière, à Augsbourg.



Avec 25 points, les hommes d'Edin Terzic comptent déjà 11 unités de retard sur le leader.



Italie : duel Mourinho/Thiago Motta

L'Inter, tenu en échec à domicile par la Real Sociedad (0-0) mardi, se rend dimanche à Rome pour affronter la Lazio, qui oscille entre le bon (qualification en huitièmes de finale de C1) et le mauvais (10ᵉ place en Serie A).



L’AC Milan (3ᵉ) qui reste sur une défaite à Bergame face à l'Atalanta (3-2), reçoit Monza (9ᵉ), toujours dimanche. Après l’élimination de la Ligue des champions malgré une victoire à Newcastle (2-1) mercredi qui a qualifié le PSG en 8ᵉ de finale, son entraîneur Stefano Pioli doit réussir un sans-faute d’ici la fin de l’année pour convaincre ses dirigeants de le maintenir en poste.



Relégué à la 6ᵉ place, à quatorze points de l'Inter, Naples tient l’occasion rêvée de s’imposer à domicile en championnat pour la première fois depuis fin septembre avec la réception samedi du promu Cagliari (16ᵉ).



L’affiche de la journée pourrait bien être le duel entre Bologne et l'AS Rome, respectivement 5ᵉ et 4ᵉ avec 25 points chacun, entraîné par deux techniciens de caractère, Thiago Motta et José Mourinho.





Avec AFP