Tourisme au Sénégal : le président Goorgorlou prône le changement d’offres pour mieux attirer des tourismes

La 16e édition du festival Koom-Koom aura lieu du 13 au 17 décembre à Ziguinchor (sud). Une occasion pour Khalifa Dramé, président de l’association Goorgorlou, et ses collaborateurs de vendre la destination touristique du Sénégal. Invité de l'émission Midi King de ce mardi 17 octobre, le promoteur de la grappe Ticae ( Tourisme, industrie culturelle, Artisanat et Environnement), est d’avis que « le tourisme a changé de paradigme aujourd’hui ». Selon lui, « le tourisme n’est plus les plages, ni le soleil, c’est la découverte des ethnies, qui sont les toucouleurs, les sérères ». Le tourisme veut qu’on l’appelle désormais « le voyageurs ». M. Dramé prône le changement d’offres pour mieux attirer les tourismes. Regardez!

Aminata Diouf

