Tournée de Pompeo en Afrique: «C'est une visite de rattrapage»

Mike Pompeo est en visite officielle en Afrique depuis ce samedi 15 février. Le chef de la diplomatie américaine s'est rendu au Sénégal et est actuellement en Angola. Il devrait achever cette tournée de cinq jours par l'Éthiopie. Mike Pompeo est le plus haut responsable américain à effectuer une tournée en Afrique subsaharienne ces trois dernières années. Pour Jeffrey Hawkins, ancien ambassadeur américain en République centrafricaine, et chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), l'administration Trump « a des choses à rattraper ».