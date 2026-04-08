Tournée économique : le Pr Diomaye Faye à Kolda du 12 au 14 avril

Le Chef de l’État a communiqué au Conseil ses prochaines échéances officielles, marquées par deux temps forts. Le jeudi 09 avril 2026, il présidera la cérémonie de rentrée solennelle du Barreau. À la suite de cet engagement institutionnel, il se rendra dans la région de Kolda, du 12 au 14 avril 2026, pour une tournée économique axée sur le développement et les partenariats locaux.
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