Santé : la CEDEAO livre un complexe de maternité et de pédiatrie en Guinée-Bissau

Nouveau geste fort de l'organisation communautaire en faveur du secteur de la santé. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) procédera officiellement à la remise d'un « nouveau Complexe de maternité et de pédiatrie à l'Hôpital régional de Bafatá, en Guinée-Bissau, le 6 août 2026 », signale une note d'information de l'institution.



L'initiative vise à consolider le système sanitaire local. Selon l'organisation, cet investissement témoigne de son engagement à « améliorer l'accès à des services de santé maternelle et infantile de qualité », tout en renforçant des « systèmes de santé résilients, inclusifs et durables dans l'ensemble de la région ».



Le projet bénéficie d'un soutien financier important. L'infrastructure est financée par le Fonds régional de la CEDEAO pour la stabilisation et le développement (FRSD) « à hauteur de 638 538,05 dollars des États-Unis », précise l'institution.



Ce chantier s'intègre dans un plan plus vaste. Il s'inscrit dans le cadre d'un Programme d’investissement direct en Guinée-Bissau « d'un montant global de 1,8 million de dollars des États-Unis ».



La réalisation s'appuie sur des alliances stratégiques. Mis en œuvre avec l'appui du « Gouvernement de l'Allemagne et de partenaires nationaux », ce programme contribue au développement durable en élargissant l'accès aux services sociaux essentiels, indique la CEDEAO.