PASTEF : les sections universitaires prennent acte de la démission de leur coordonnateur

Les Sections universitaires de PASTEF-Les Patriotes déclarent « prendre acte de la démission du coordonnateur chargé des Universités et des lycées de la formation politique », selon un communiqué publié ce 23 juillet 2026.



L'organisation remet en cause la légitimité du responsable sortant. Les rédacteurs de la note rappellent que « depuis sa nomination à ce poste, dont il n’a jamais été légitime au regard de son statut de non-étudiant, il n’a organisé, ni participé à aucune activité au sein des sections universitaires ». Les structures estudiantines minimisent l'impact de ce départ sur la vie du parti. La coordination affirme que son implication était « très limitée pour ne pas dire nulle » et assure que la mesure « n'affecte rien sur l'organisation, la mobilisation ou le fonctionnement normal des Sections universitaires ».



La structure réaffirme sa loyauté au leadership de la formation politique. Les étudiants renouvellent leur « fidélité et engagement indéfectible envers notre leader notre guide le Président Ousmane Sonko ». L'objectif reste fixé sur le terrain politique. Les sections universitaires indiquent poursuivre le travail de mobilisation et la vente des cartes en vue des « prochaines échéances politiques », conclut la Coordination des Sections universitaires.