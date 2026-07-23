Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye reçoit un émissaire du président Adama Barrow

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce jeudi 23 juillet 2026, le ministre des Affaires étrangères de la République de Gambie, Serigne Modou Njie. L'émissaire était « porteur d’un message d’amitié, de paix et de fraternité » du président gambien Adama Barrow, informe la présidence.



Lors de cette rencontre, le diplomate gambien a transmis les félicitations de son chef d'État au président sénégalais pour « son accession à la présidence en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ». L'hommage a également porté sur « la nomination du Général Birame Diop à la présidence de la Commission de l’organisation communautaire ».



Cette audience a été l'occasion de saluer l'état des relations bilatérales. Les échanges ont permis de célébrer « l’excellence de la coopération entre le Sénégal et la Gambie », bâtie sur des « liens séculaires d’histoire, de culture et de bon voisinage ».



Les deux pays entendent consolider cet axe stratégique. Dakar et Banjul ont réaffirmé « leur volonté commune de poursuivre le renforcement de cette relation exceptionnelle », afin de œuvrer pour « l’intégration régionale, la paix, la stabilité et le bien-être des populations de la Sénégambie », indique la même source.