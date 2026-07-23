Gouvernance : les PCA invités à s'approprier l'audit interne pour plus d'efficacité

Les présidents de Conseil d’administration (PCA) doivent s'approprier l'audit interne afin de consolider la gouvernance dans les administrations publiques et parapubliques. L'appel a été lancé ce jeudi par la présidente de l’Institut sénégalais des auditeurs et des contrôleurs internes (IIA Sénégal), Dr Aïssatou Thioro Dia Ndiaye.



L'enjeu est stratégique pour les entreprises publiques. « Il est important que les PCA s’approprient l’audit interne pour pouvoir faire leur travail dans tout ce qui est outil de gouvernance », a affirmé la patronne de l'IIA Sénégal lors d'un atelier de renforcement des capacités du Cercle des administrateurs publics.



Selon Mme Ndiaye, l’audit interne doit être directement rattaché au conseil d’administration par l'intermédiaire de son comité d'audit. « L’indépendance de l’audit interne, c’est le conseil d’administration qui la confère à travers sa charte d’audit interne », a-t-elle insisté, rappelant que les rapports ne doivent plus rester « dans les tiroirs du directeur général ».



La maîtrise des risques en dépend. La présidente de l’IIA Sénégal estime que les décisions stratégiques des organes délibérants doivent s'appuyer en grande partie sur ces données de contrôle. Pour concrétiser cette orientation, le Cercle des administrateurs publics a signé une alliance stratégique. Ce partenariat vise à « consolider le contrôle interne et mieux professionnaliser les organes délibérants », a expliqué Coumba Diallo, PCA du théâtre national Daniel Sorano et responsable de la communication de l'association, à l’Aps.