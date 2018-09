Tournoi Lagos : Le Nigeria écrase le Sénégal (89-61)

Après les victoires sur le Rwanda et le Mali, le Sénégal de « Adidas » a lourdement chuté face au Nigeria (89-61).



Le Nigeria a dominé tout le match dès l’entame, malgré Gorgui Dieng (17 pts) et Xane D’Almeida (11 pts) qui n’ont pas pu faire le poids face à la machine des D’Tigers qui jouaient devant leur publié surchauffé.



Le Sénégal termine 2e du Groupe F derrière le Nigeria et devra décrocher sa qualification pour le Mondial lors du prochain tour qualificatif en février 2019.



wiwsport.com