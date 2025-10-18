Tournoi UFOA-A U17 : le Sénégal conserve son titre en battant le Mali (2-0)

Le Sénégal conserve son titre au tournoi UFOA-A U17 après sa victoire (2-0) face au Mali, ce samedi à Bamako. Portés par un doublé de Souleymane Commissaire Faye, les « Lionceaux » remportent ainsi la compétition pour la deuxième année consécutive.
Avec ce nouveau sacre, le Sénégal décroche pour la troisième fois de son histoire le trophée du tournoi UFOA-A U17, après ses succès en 2018 et 2024.
