Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Tournoi UFOA-A U17 : le Sénégal conserve son titre en battant le Mali (2-0)



Tournoi UFOA-A U17 : le Sénégal conserve son titre en battant le Mali (2-0)
 Le Sénégal conserve son titre au tournoi UFOA-A U17 après sa victoire (2-0) face au Mali, ce samedi à Bamako. Portés par un doublé de Souleymane Commissaire Faye, les « Lionceaux » remportent ainsi la compétition pour la deuxième année consécutive.
 
Avec ce nouveau sacre, le Sénégal décroche pour la troisième fois de son histoire le trophée du tournoi UFOA-A U17, après ses succès en 2018 et 2024.
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 18 Octobre 2025 - 23:04


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter