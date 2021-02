Tournoi UFOA/A U17: les "Lionceaux" à un pas de la qualification à la CAN

Séduisants lors de la phase de poules en cartonnant la Gambie (4-2) puis la Mauritanie (4-0), les « Lionceaux » ne sont plus qu’à un match de décrocher le sésame pour Maroc 2021. Ils devront rester dans les standards de leur premier tour réussi où ils ont allié beau jeu et spectacle. Même si cette demi-finale s’annonce disputée, le Sénégal fait office de favori et devra le matérialiser sur le terrain.



Il faudra aborder cette rencontre comme une finale du fait qu’un succès viendra sceller la qualification de l’équipe pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, qui aura lieu au Maroc en 2021. « Tous les matchs sont des finales. Nous n’avons pas de choix d’adversaires. Nous sommes prêts à affronter n’importe quel adversaire qui se présentera face à nous », avait indiqué Malick Daf juste après le deuxième succès de ses poulains.



La bande à Ousmane Diop devra ainsi répondre présent ce jeudi au stade Lat-Dior de Thiès face à un adversaire qui ne viendra pas en victime expiatoire certes mais qui ne part pas avec la faveur des pronostics. Les cadets bissau-guinéens ont été écrasés par le Mali (0-5) lors de leur dernier match de groupe. Un revers lourd qui risque de laisser des traces surtout à l’heure de défier une équipe sénégalaise en pleine bourre avec une moyenne de quatre buts par match.



Les « Lionceaux » devront toutefois faire de prudence face à un adversaire qui défendra crânement ses chances surtout dans un contexte de derby sous régional. Aux poulains de Malick Daf de faire très tôt la différence pour ne pas laisser place au doute. Dans l’autre demi-finale de ce tournoi qualificatif Ufoa-A, le Mali, champion d’Afrique 2015 et 2017, se frottera à la Mauritanie.



Programme des demi-finales Jeudi 11 février 2021

Stade Lat-Dior de Thiès 14h00 Mali vs Mauritanie 17h30 Sénégal vs Guinée Bissau



