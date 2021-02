Tournoi UFOA-A U17: les Lionceaux dans la poule A avec la Gambie et la Mauritanie

Les Lionceaux savent contre qui ils auront à se mesurer lors du tournoi de l’Union des fédérations Ouest-africaines (UFOA) de la zone A. À quelques trois jours du démarrage du tournoi prévu entre le 05 et le 13 février au stade Lat-Dior de Thies, le tirage au sort vient d’être effectué ce mardi après-midi. C’est ainsi que le Sénégal qui sera le pays hôte, va se retrouver dans le groupe A, en compagnie de la Mauritanie et de la Gambie. Des duels qui seront certainement âprement disputés entre pays voisins.



Dans le groupe B, le Mali, la Sierra Leone et la Guinée Bissau seront en compétition. Rappelons que les deux premières équipes de la phase des poules joueront les demi-finales et les deux finalistes seront directement qualifiés pour la CAN U17 prévue au Maroc en mars 2021. Seules six des neufs nations membres de la zone A de l’UFOA prendront part au tournoi de qualification.



On note les absences du Cap-Vert (forfait), de la Guinée et du Liberia (suspendus). Entraineur des « Lionceaux », Malick Daf est conscient que la tâche ne sera pas simple. « Le tournoi va commencer le 5, c’est l’heure de la concentration pour essayer de faire un bon match vendredi contre la Gambie. Avant de parler d’autres choses, il faut parler d’abord du premier match. Il faut se concentrer pour essayer de le gagner. On ne s’attend pas à des matchs faciles. On s’attend à un tournoi difficile. Toutes les équipes voudront se qualifier. On sait tous qu’entre le Sénégal et la Gambie, ça a toujours été des matchs difficiles », a-t-il relevé dans les colonnes du Témoin, peu après le tirage.



Poule A : Sénégal, Gambie, Mauritanie.

Poule B : Sierra Leone, Guinée Bissau, Mali