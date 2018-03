Tournoi de judo de Saint-Louis : Amar Aw, président du comité d’organisation tire un bilan satisfaisant

La 20èmeédition du tournoi international de judo Mbaye Boye de Saint-Louis a vécu . Le Sénégal a présenté une délégation de 21 combattants, engagés par 20 clubs et l’équipe nationale de judo. Le tournoi a vu aussi la participation de six pays de la sous-région, notamment le Gabon, la Gambie, la Mauritanie, la Guinée, le Togo, la Mali, qui ont présenté100 combattants.



Amar Aw, président du comité d’organisation du tournoi international de judo Mbaye Boye de Saint-Louis tire un bilan satisfaisant : « Pour la 20ème édition nous pouvons dire que nous avons eu un bilan très satisfaisant ». Et de poursuivre : «Pour le défi de l’organisation, les autorités ont répondu à l’appel, elles nous ont assistés. Nous avons vécu la 20ème édition dans de bonnes conditions.», a-t-il estimé.



Le ministre des Sports, Matar Ba, parrain du tournoi, a décaissé 10 millions de francs Cfa pour appuyer les organisateurs : «La subvention du ministre des Sports Matar Ba était de 10 millions » Mais, ajoute-t-il, «il a promis d’augmenter cette subvention pour booster le tournoi de Saint-Louis », a révélé Amar.



Le président du comité d’organisation a aussi annoncé la signature d’un partenariat de 5 ans avec la CEDEAO : «Nous avons signé un partenariat avec la CEDEAO pour 5 ans.Elle va financer le tournoi à hauteur de 5 à 7 millions de francs Cfa ».