Tournoi international de Poker: un joueur réclame un gain de 30 millions Cfa au Casino Sea-Plaza

Le milieu des salles de jeux et des casinos est assez particulier. Ce n’est pas pour rien que, dans tous les pays du monde, il fait l’objet d’une surveillance particulière de la part des autorités, et notamment de la police. Mais bon, nous n’allons pas faire ici un développement sur l’univers fermé des casinos car ce n’est pas le but de ce papier ! Il est plutôt question du tournoi international de Poker organisé dans la plus grande discrétion au Casino Sea-Plaza sis Corniche Ouest à Dakar.



C’était du 03 au 12 février 2023. Un tournoi qui a regroupé de nombreux champions et joueurs de poker en provenance de divers pays du monde. Parmi eux, notre compatriote Salif Dia, un talentueux joueur très connu dans l’univers des casinos. Pour prendre part au tournoi international de poker de table dénommé « Wsop Circuit Dakar » organisé par Casino Sea-Plaza, chaque joueur donne une participation d’un million cfa pour une mise fixée à 30 millions cfa.



N’est-ce pas Salif Dia ? « Oui ! Comme chaque joueur, j’ai donné un million cfa comme participation. Un tournoi que j’ai remporté avec un gain de 30 millions cfa. Les images vidéos du tournoi que j’ai remises au journal « Le Témoin » attestent ce que j’ai dit. Ce jour-là, c’était la délivrance dans la salle où tous les responsables du casino sont venus me féliciter. De même que d’autres joueurs de diverses nationalités à savoir des Chinois, Français, Espagnols etc. D’ailleurs c’est un Espagnol du nom de Xavier qui s’est adjugé la deuxième place avec un gain de 21 millions cfa. Depuis lors, les responsables du Casino refusent de me payer mes 30 millions cfa sans aucune explication convaincante. A chaque fois que j’interpelle la direction générale de Casino Sea-Plaza, on me répond que c’est un soi-disant organisateur français en voyage qui devait me payer. C’est faux ! Casino Sea-Plaza était le principal organisateur. Donc en tant qu’établissement organiseur, il cherche à me divertir » se plaint-il.



En delà du jackpot, Salif Dia s’est qualifié au tournoi mondial des champions de poker à Las Végas aux Etats Unis d’Amérique (Usa) où il a représenté le Sénégal. « Effectivement, je suis bel et bien allé aux Usa pour participer à ce tournoi international de poker. D’ailleurs, je suis rentré des Usa il y a quelques semaines. Malheureusement, je suis allé à Las Vegas avec mes propres moyens à défaut d’être payé par casino Sea-Plaza » déplore notre champion de poker.



L’huissier de justice éconduit...

« Le Témoin » quotidien a appris que toutes les tentatives de règlement à l’amiable entreprises par Salif Dia pour se faire payer sont restées vaines. Même la sommation interpellative valant commandement de payer servie au Casino Sea-Plaza n’a pas servi à grand-chose. « Pour preuve, même l’huissier de justice qui est allé leur servir la sommation a été éconduit par la direction générale du Casino Sea-Plaza. Finalement, l’huissier a dû laisser la sommation à la préfecture de Dakar » se désole notre interlocuteur.



Après l’huissier, « Le Témoin » est confronté aux mêmes difficultés pour avoir la version de la direction générale du Casino Sea-Plaza. Depuis une semaine, nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre un responsable de l’établissement pour le confronter aux accusations de Salif Dia. Un certain Dominique considéré comme l’un des cadres de la boite tient à préciser « Je ne suis pas le seul Dominique au Casino Sea-Plaza. Il y en a un autre ! » esquive-t-il.



De même qu’un autre responsable nommé Seydina, ensuite Ameth Nguirane. « Je vais transmettre votre message à la direction générale de la Salle de jeux. Moi je ne suis pas habilité à parler avec la presse... », ont tour à tour déclaré Seydina et Ameth, tous employés au Casino Sea-Plaza.



Bref, etsi cette affaire de gain de 30 millions de francs remporté par Salif Dia n’était qu’un...coup de poker de Casino Sea-Plaza ? Faites vos jeux, rien ne va plus !



Le Témoin