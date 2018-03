Tournoi international de judo Mbaye Boye-Darcel Yandzi : «Au niveau mondial, le judo sénégalais est très, très loin encore »

La ville de Saint-Louis a accueilli ce week-end la 20ème édition du tournoi international de judo Mbaye Boye de Saint-Louis. Une édition qui a vu la présence de l’entraineur de l’équipe de judo de la France Darcel Yandzi qui justifie sa venue : «Je suis invité pour pouvoir voir et aider le judo au Sénégal. J’ai vu pas mal d’athlètes de bons potentiels. Aujourd’hui (Dimanche), j’ai vu qu'il y avait beaucoup de progrès. Le judo sénégalais a progressé », a indiqué le Brazza-congolais d’origine.



Après avoir assisté au tournoi, le champion du monde junior considère qu’au «niveau mondial, le judo sénégalais est très, très loin encore». Car, «il y a beaucoup de choses à développer mais, si tout le monde se met ensemble ça ne pourrait que progresser», a-t-il précisé.



Toutefois, selon lui, au niveau africain, le niveau du Sénégal est acceptable : «Je sais que partout où j’ai pu passer en Afrique, le Sénégal a quand même les moyens et un potentiel».



Darcel justifie l’absence de la France cette année du tournoi de Saint-Louis par un manque de plan.

«La France est absente (du tournoi international de judo), parce que, ce n’est pas dans notre planning. Nous, on a un championnat d’Europe à préparer », a-t-il justifié.