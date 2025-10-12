Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Tournoi qualificatif UFOA -A Mali U17 : Le Sénégal s'impose face à la Mauritanie (0-1) et se qualifie pour les demi-finales



Tournoi qualificatif UFOA -A Mali U17 : Le Sénégal s’impose face à la Mauritanie (0-1) et se qualifie pour les demi-finales
Les Lionceaux se sont imposés ce dimanche sur la plus petite des marges face à la Mauritanie lors de la 3e journée du tournoi UFOA -A U17.

Le Sénégal décroche son ticket pour les demi-finales du tournoi UFOA-A qualificatif pour la CAN de la catégorie. Après deux matchs nuls face à la Sierra Leone et la Guinée Conakry, les coéquipiers de Souleymane Commissaire Faye ont enfin décrocher les trois points de la victoire face au voisin mauritanien.
Dimanche 12 Octobre 2025 - 20:24


