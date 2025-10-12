Tournoi qualificatif UFOA -A Mali U17 : Le Sénégal s’impose face à la Mauritanie (0-1) et se qualifie pour les demi-finales

Les Lionceaux se sont imposés ce dimanche sur la plus petite des marges face à la Mauritanie lors de la 3e journée du tournoi UFOA -A U17.
Le Sénégal décroche son ticket pour les demi-finales du tournoi UFOA-A qualificatif pour la CAN de la catégorie. Après deux matchs nuls face à la Sierra Leone et la Guinée Conakry, les coéquipiers de Souleymane Commissaire Faye ont enfin décrocher les trois points de la victoire face au voisin mauritanien.
Le Sénégal décroche son ticket pour les demi-finales du tournoi UFOA-A qualificatif pour la CAN de la catégorie. Après deux matchs nuls face à la Sierra Leone et la Guinée Conakry, les coéquipiers de Souleymane Commissaire Faye ont enfin décrocher les trois points de la victoire face au voisin mauritanien.
Autres articles
-
Match Sénégal–Mauritanie : la FSF et la SOGIP s’accordent sur les modalités d’organisation
-
Équipe du Sénégal : les “Lions” de retour à Dakar, reprise de l’entraînement prévue ce dimanche
-
Équipe de France : blessé à la cheville, Kylian Mbappé est forfait pour le déplacement en Islande
-
Match Sénégal–Mauritanie: Abdoulaye Fall justifie la hausse des prix des billets par des raisons de sécurité
-
SENEGAL VS MAURITANIE DU 14 OCTOBRE 2025 : Abdoulaye Fall, hausse des billets, quelle catastrophe !