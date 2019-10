Tout savoir sur la procédure d'impeachment contre Donald Trump

La transcription de l'appel a montré que M. Trump avait exhorté M. Zelensky à enquêter sur les allégations de corruption contre l'ancien vice-président Joe Biden, un des potentiels candidats démocrate en 2020, ainsi que le fils de M. Biden.



M. Trump et ses alliés ont suggéré que M. Biden, en tant que vice-président de Barack Obama, avait encouragé le renvoi du meilleur procureur d'Ukraine en 2015 parce qu'il enquêtait sur une société énergétique qui employait Hunter Biden.



À l'époque, en travaillant en étroite collaboration avec des entités étrangères pendant que son père était à la Maison-Blanche, Hunter Biden avait été critiqué pour avoir exposé son père à des soupçons de conflit d'intérêts.



Mais rien n'indique que M. Biden ait agi intentionnellement en faveur de son fils.



Le procureur ukrainien qui a remplacé celui qui a été congédié a déclaré à la BBC qu'il n'y avait aucune raison pour l'Ukraine d'enquêter sur les Bidens et que toute corruption avec la société s'était produite avant que Hunter Biden n'y accède.



M. Trump a fait remarquer que M. Biden s'est vanté en 2018 d'avoir menacé, en tant que vice-président, de retenir un milliard de dollars d'aide à l'Ukraine à moins que le procureur ne soit renvoyé.



Mais la motivation est la clé ici.



M. Biden voulait qu'il soit démis de ses fonctions précisément parce qu'il ne parvenait pas à réprimer la corruption.



Et le vice-président n'agissait pas seul, mais plutôt en tant que point central d'une campagne plus large de lutte contre la corruption en Ukraine, soutenue par le gouvernement américain, les alliés européens et le Fonds monétaire international.