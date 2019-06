Toutes les listes des sélections de la Copa América 2019

La sélection de l'Argentine (officielle) :

Gardiens : Armani, Marchesín et Andrada.



Défenseurs : Acuña, Otamendi, Funes Mori, Foyth, Casco, Tagliafico, Pezzella et Saravia.



Milieux de terrain : Lo Celso, Paredes, Pereyra, Rodríguez, De Paul et Palacios.



Attaquants : Lautaro Martínez, Agüero, Messi, Dybala, Di María et Suárez.



La sélection du Brésil (officielle) :

Gardiens : Alisson, Ederson et Cassio.



Défenseurs : Alex Sandro, Dani Alves, Eder Militao, Fagner, Filipe Luis, Marquinhos, Miranda, Thiago Silva.



Milieux de terrain : Allan, Arthur, Casemiro, Fernandinho, Lucas Paqueta, Coutinho.



Attaquants : Neres, Everton, Firmino, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison.



La sélection du Chili (officielle) :

Gardiens : Gabriel Arias (Racing), Brayan Cortes (Colo Colo) and Yerko Urra (Huachipato)



Défenseurs : Mauricio Isla (Fenerbahce), Paulo Diaz (Al Ahli), Gary Medel (Besiktas), Gonzalo Jara (Students of La Plata), Guillermo Maripan (Alaves ), Igor Lichnovsky (Cruz), Jean Beausejour (University of Chile) and Oscar Opazo (Colo Colo)



Milieux de terrain : Arturo Vidal (Barcelona, Erick Pulgar (Bologna), Esteban Pavez (Colo Colo), Pablo Hernandez (Independent), Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen), Diego Valdes (Santos Laguna/Mexico)



Attaquants : Alexis Sanchez (Manchester United/England), Nicolas Castillo (America/Mexico), Eduardo Vargas (Tigres/Mexico), Jose Pedro Fuenzalida (Catholic University), Junior Fernandes (Alanyaspor/Turkey) and Angelo Sagal (Pachuca/Mexico).



La sélection du Japon (officielle) :

Gardiens : Eiji Kawashima (Strasbourg), Ryosuke Kojima (Oita Trinita), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima).



Défenseurs : Naomichi Ueda (Bruges), Ko Itakura (Groningen), Tomoki Iwata (Oita Trinita), Yugo Tatsuta (Shimizu S-Pulse), Teruki Hara (Sagan Tosu), Daiki Sugioka (Shonan Bellmare), Daiki Suga (Consadole Sapporo), Takehiro Tomiyasu (Sint-Truiden).



Milieux de terrain : Gaku Shibasaki (Getafe), Shoya Nakajima (Al-Duhail), Yuta Nakayama (PEC Zwolle), Koji Miyoshi (Yokohama F Marinos), Tatsuya Ito (Hamburgo SV), Taishi Matsumoto (Sanfrecce Hiroshima), Kota Watanabe (Tokyo Verdy), Hiroki Abe (Kashima Antlers), Takefusa Kubo (FC Tokio).



Attaquants : Shinji Okazaki (Leicester City), Daizen Maeda (Matsumoto Yamaga), Ayase Ueda (Hosei University).



La sélection de l'Équateur (officielle) :

Gardiens : Alexander Domínguez (Vélez Sarsfield), Máximo Banguera (Barcelona SC), Pedro Ortiz (Delfín).



Défenseurs : Pedro Pablo Velasco (Barcelona SC), Beder Caicedo (Barcelona SC), Gabriel Achilier (Morelia), Xavier Arreaga (Seattle Sounders), Cristian Ramírez (Krasnodar), José Quintero (Liga de Quito), Robert Arboleda (Sao Paulo), Arturo Mina (Yeni Malatyaspor).



Milieux de terrain : Jhegson Méndez (Orlando City), Jefferson Orejuela (Liga de Quito), Jefferson Intriago (Liga de Quito), Luis Chicaiza (Liga de Quito), Carlos Gruezo (Dallas), Renato Ibarra (América), Antonio Valencia (Manchester United).



Attaquants : Romario Ibarra (Minnesota United), Ayrton Preciado (Santos Laguna), Ángel Mena (León), Enner Valencia (Tigres), Carlos Garcés (Delfín).



La sélection de la Colombie (officielle) :

Gardiens : David Ospina (Naples), Álvaro Montero (Deportes Tolima), Camilo Vargas (Deportivo Cali).



Défenseurs : Dávinson Sánchez (Tottenham), Yerry Mina (Everton), Cristian Zapata (Milan), John Jáner Lucumí (KRC Genk), Santiago Arias (Atlético de Madrid), William Tesillo (León), Medina, Borja.



Milieux de terrain : Gustavo Cuéllar (Flamengo), Wílmar Barrios (Zenit St. Petersburgo), Jéfferson Lerma (Bournemouth), Edwin Cardona (Pachuca), Juan Cuadrado (Juventus), Mateus Uribe (América) et James Rodríguez (Bayern Múnich).



Attaquants : Luis Díaz (Junior), Radamel Falcao (Mónaco), Duván Zapata (Atalanta), Roger Martínez (América) et Luis Muriel (Fiorentina).



La sélection du Paraguay (officielle) :

Gardiens : Aguilar, Junior Fernández et Antony Silva.



Défenseurs : Juan Escobar, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Iván Torres, Iván Piris, Bruno Valdez, Junior Alonso, et Santiago Arzamendia.



Milieux de terrain : rigo Rojas, Matías Rojas, Celso Ortiz, Hernán Pérez, Miguel Almirón, et Richard Ortiz.



Attaquants : Derlis González, Federico Santander, Cecilio Domínguez, Juan Iturbe, Óscar Romero, et Óscar Cardozo.



La sélection du Venezuela (officielle) :

Gardiens : Wuilker Faríñez (Millonarios), Rafael Romo (APOEL), et Joel Graterol (Zamora).



Défenseurs : Jhon Chancellor (Al-Ahli Doha), Yordan Osorio (Vitoria Guimaraes), Mikel Villanueva (Nàstic), Ronald Hernández (Stabaek), Rolf Feltscher (Los Angeles Galaxy), Roberto Rosales (Espanyol), et Luis Mago (Carabobo).



Milieux de terrain : Junior Moreno (DC United), Tomás Rincón (Torino), Luis Manuel Seijas (Santa Fe), Juan Pablo Añor (Huesca), Yangel Herrera (Huesca), Arquímedes Figuera (Universitario de Deportes), Jhon Murillo (Tondela), Jefferson Savarino (Real Salt Lake), Darwin Machis (Cádiz), et Adalberto Peñaranda (Watford).



Attaquants : Salomón Rondón (Newscastle), Josef Martinez (Atlanta United), Fernando Aristeguieta (América de Cali).



La sélection du Pérou (officielle) :

Gardiens : Pedro Gallese (Alianza Lima), Carlos Cáceda (Melgar) et Patricio Álvarez (Sporting Cristal).



Défenseurs : Aldo Corzo (Universitario), Miguel Araujo (Talleres de Córdoba), Luis Advíncula (Rayo Vallecano), Anderson Santamaría (Atlas), Luis Abram (Vélez Sarsfield), Miguel Trauco (Flamengo), Carlos Zambrano (Basilea) et Alexander Callens (New York City).



Milieux de terrain : Renato Tapia (Willem II), Yoshimar Yotún (Cruz Azul) Jesús Pretell (Sporting Cristal), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Edison Flores (Morelia), Christian Cueva (Santos), Andy Polo (Portland Timbers), André Carillo (Al-Hilal) et Paolo Hurtado (Konyaspor).



Attaquants : Paolo Guerrero (Internacional), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders) et Jefferson Farfán (Lokomotiv).



La sélection du Qatar (officielle)

Gardiens : Youssef Hassan, Mohammed Al Bakri, Saad Sheeb



Défenseurs : Boualem Khoukhi, Tareq Salman, Bassam Husham, Pedro Correira, Hamad Ismael, Tameem Al-Muhaza, Abdullah Abdul, Salam Al Mahdi, Ali Abdulkarim Hassan



Milieux de terrain : Hassan Al Haydos, Assim Madebo, Karim Boudiaf, Ahmed Fathy, Ahmad Moain, Abdulaziz Hatim, Salem Alhajri



Attaquants : Ali Afif, Almoez Ali, Akram Afif, Ahmed Al Aeldin



La sélection de l'Uruguay (officielle)

Gardiens : Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Campaña (Independiente), Martín Silva (Libertad)



Défenseurs : Diego Godín (Atlético de Madrid), José María Giménez (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sporting de Lisboa), Martín Cáceres (Juventus), Marcelo Saracchi (Leipzig), Diego Laxalt (Milan), Giovanni González (Peñarol)



Milieux de terrain : Matías Vecino (Inter de Milán), Rodrigo Bentancur (Juventus), Federico Valverde (Real Madrid), Lucas Torreira (Arsenal), Nahitan Nández (Boca Juniors), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) etGastón Pereiro (PSV Eindhoven)



Attaquants : Luis Suárez (Barcelona), Edinson Cavani (PSG), Cristhian Stuani (Girona), Maxi Gómez (Celta de Vigo), Jonathan Rodríguez (Cruz Azul)





Avec besoccer