Trafic de cocaïne dans les boîtes de nuit aux Almadies : un Sénégalais et trois Nigérians arrêtés

La bande qui vendait de la cocaïne dans les boites de nuit aux Almadies, Ngor, et Yoff, des quartiers huppés de la capitale sénégalaise, a été mis hors d’état de nuire. Quatre (4) trafiquants, un (1) Sénégalais et trois (3) Nigérians ont été arrêtés le 16 octobre dernier, par la Sûreté urbaine ( Su) de Dakar au cours d’une opération de sécurisation.



Il s’agit de T.M.Bâ, C.Udeh, O Santos, et S. Okorogu qui profitaient des nuits chaudes dans les discothèques courues des Almadies pour asseoir leur business chez une fidèle clientèle bien sélective.



Les quatre (4) présumés dealers de drogue dure devraient être déférés ce lundi, devant le procureur de la République, rapporte L'Observateur.