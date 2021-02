Trafic de cocaïne: un émigré et son présumé fournisseur arrêtés à l’entrée du Radisson

L’émigré sénégalais, M. Cissé, en vacances au Sénégal, a été arrêté avec de la cocaïne. Il a été interpellé dans son véhicule, à l’entrée de l'hôtel Radisson. Son présumé fournisseur, S. A. Ndiaye, qui était sur les lieux pour une livraison, a été lui aussi cueilli.



Le quotidien national Le Soleil qui donne l’information, renseigne que les mis en cause avait dissimulé la drogue dans leurs chaussettes. L’un d’eux, le présumé fournisseur, avait par devers lui, du chanvre indien (Yamba).



Jugés mercredi, le parquet a requis 1 an de prison ferme pour le «Modou-Modou» qui devait retourner en Italie samedi dernier et 2 ans ferme pour son fournisseur présumé.