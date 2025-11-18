Trafic de drogue à Fimela : 580,42 kg de chanvre indien saisis

Un important coup de filet a été réalisé par la brigade de gendarmerie de Fimela dans la nuit du 16 au 17 novembre. Vers 00h40, les hommes en tenue ont saisi 580,42 kg de chanvre indien, mettant en échec un réseau de trafic de drogue actif dans la zone.



L'opération faisait suite à un renseignement précis concernant des activités suspectes dans le secteur du village de Pim, situé dans l'arrondissement de Fimela (département de Fatick). Sur cette base, les gendarmes avaient mis en place un dispositif de surveillance qui les a menés jusqu'à Paté Mara, dans la commune de Tataguine (région de Fatick).



Si la drogue a pu être interceptée, les individus qui la convoyaient, utilisant des charrettes pour son transport, ont réussi à prendre la fuite dans l'obscurité.



Une enquête a été immédiatement ouverte afin d'identifier et d'interpeller l'ensemble des personnes impliquées dans ce vaste trafic. Les investigations se poursuivent pour démanteler complètement le réseau.