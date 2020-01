Trafic de drogue à Médina Gounass: quatre grands dealers dont une veille dame, arrêtés

Quatre (4) barons de la drogue, dont une vielle dame de 62 ans, ont été arrêtés par les policiers de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) de Tambacounda. Ils ont été interpellés vendredi dernier dans la cité religieuse de Médina Gounass, département de Vélingara, région de Kolda, dans le Sud du Sénégal.



Les quatre individus sont poursuivis pour détention et trafic de drogue, détention d’arme de guerre de marque, Kalashikov et d’un chargeur sans autorisation. Arrêté en premier, Amadou Kandé alias Sakoudji, âgé de 35 ans, baron du trafic de drogue de ladite cité, a accepté de livrer ses acolytes dont Abdoulaye Sow, 25 ans, Alassane Bâ, 23 ans, et la dame Sounté Souaré, 62 ans. Tous établis au village de Temento, renseigne L’Observateur.



Les limiers qui ont perquisitionné leurs domiciles, ont mis la main sur 8 kilogrammes et 88 cornets de chanvre indien et sur le restant d’un important stock. Les mis en causse ont été déférés au parquet de Kolda au terme de leur garde à vue dans les locaux du commissaire centrale de Tambacounda.