Trafic de drogue à Thiaroye : quatre (04) individus interpellés pour « association de malfaiteurs et trafic de drogue »

Les agents du commissariat d’arrondissement de Thiaroye ont réussi à mettre la main sur quatre individus poursuivis pour « association de malfaiteurs et trafic de drogue » dans la nuit du 30 août dernier. Les limiers ont également saisi 29 kg de chanvre indien.



Ces arrestations font suite à un renseignement opérationnel qui informe d’un vaste réseau basé à Wakhinane (Pikine). Les limiers se sont rendus sur les lieux au moment où les suspect venaient de réceptionner une cargaison de drogue.



Selon Dakaractu, la perquisition du domicile a permis de mettre la main sur plusieurs biens soupçonnés de provenir de leurs activités illicites notamment, 15 moutons et 26 volailles 1.120 .000 F CFA en espèces , une moto TVS et un ciseau.



Face aux enquêteurs, le chef du réseau a reconnu être le propriétaire de la drogue, tout en admettant que l’argent et le bétail provenaient directement de son commerce de chanvre indien. La drogue, les biens et l’argent saisis ont été placés sous scellés, tandis que les mis en cause ont été placés en garde à vue.



L’enquête se poursuit pour faire la lumière sur cette affaire.