Trafic de drogue : la douane saisi 1590 pilules d'ecstasy dissimulées dans une prothèse de jambe à la frontière de Karang

La Brigade commerciale des douanes de Karang (département de Foundiougne, région de Fatick/Ouest), a procédé à l'arrestation d'un mule (handicapé de jambe) et à la saisi de1590 pilules d’ecstasy ce dimanche 12 juillet 2026 aux environs de 2 heures du matin. La drogue était dissimulée à l'intérieur de la prothèse de jambe. Le suspect voyageait à bord d’un véhicule de transport en commun en provenance d’un pays limitrophe lorsqu'il a été intercepté par les agents rattachés à la subdivision de Fatick.



Selon les services douaniers, « ce modus operandi atypique témoigne de la détermination des organisations criminelles à entretenir le trafic illicite sous toutes ses formes ». À la suite de cette découverte, le prévenu a été immédiatement arrêté et placé en garde à vue. Il est actuellement retenu par les forces de l'ordre en attendant son déferrement devant le Tribunal de grande instance de Fatick.