Politique : Babacar Faye démissionne du Pastef pour rejoindre le futur parti de la mouvance présidentielle

Le secrétaire national chargé des opérations électorales du parti Pastef-Les Patriotes, Babacar Faye, a annoncé aujourd'hui sa démission après dix ans de militantisme. Par cette décision, il quitte toutes ses fonctions stratégiques au sein de la formation politique, notamment ses rôles de vice-coordonnateur de la section communale de Fatick, de membre du bureau politique national et de pilote du dispositif électoral depuis 2022. Dans son communiqué, le démissionnaire a tenu à adresser ses « sincères remerciements au Président du parti, Ousmane Sonko, pour la confiance qu’il m’a accordée ».



Babacar Faye a également indiqué les motifs de son départ et son avenir politique immédiat. « Aujourd’hui, après une mûre réflexion, j’ai pris la décision de rejoindre l’initiative présidentielle visant à créer un nouveau parti politique », a-t-il précisé. Il explique faire ce choix en toute responsabilité pour poursuivre son engagement au service du pays, tout en exprimant sa profonde gratitude envers ses collaborateurs avec lesquels il a géré les opérations électorales et les différentes coalitions de son ancien parti.