Trafic de drogue : la justice sénégalaise place sous mandat de dépôt trois (3) ressortissants marocains

La justice sénégalaise a placé sous mandat de dépôt trois (3) ressortissants marocains pour « association de malfaiteurs et trafic international de drogue », selon les informations du quotidien Libération.



Selon des informations de Libération, la Section de recherché a neutralisé un réseau spécialisé dans le trafic de drogue sur l’axe Dakar-Rabat. Deux étudiants marocains inscrit à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar étaient au coeur de la mafia.



Il y a de cela quelques jours, le Groupe de lute anti-drogue (Glad) de la Section de recherché a intercepté une information selon laquelle un camion venant du Maroc transporterait plusieurs colis concernant du haschich.



Une source au journal indiquait que le camion était déjà à Rosso et devrait incessamment arriver à Dakar où la drogue serait déchargée dans un hangar sis à la Médina. Le dispositif mis en place a permis de filer le camion qui est arrive à la Médina le 10 juillet vers 06H00.



Le chauffeur est immédiatement interpellé et les colis suspects identifiés. Un bref interrogatoire a permis de constater que le chauffeur, qui livrait plusieurs autres colis, n’était pas au courant que certains d’entre eux conteneraient de la drogue. Qui plus de la marchandise 12 kilogrammes au total étaient soigneusement conditionnée puis cachée dans des boites de chocolat.



Avec la coopération du chauffeur, les deux destinataires de la drogue se sont présentés sur le lieu, ignorant que l’endroit est cerné par le Glad. Le piège se refermera sur eux sans incident. Ils seront identifies comme étant Zined Oubaaz, étudiante domiciliée à Fann Hock, Houssni Youb, étudiant en première année de Pharmacie à l’Ucad, domicilié à la Gueule Tapée et Ismael Al Hammouri, commerçant. Les trois (3) ont été placés sous mandat de dépôt.