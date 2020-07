Trafic de drogue: un faux docteur qui vendait de la cocaïne dans son cabinet dentaire, arrêté

Depuis son cabinet sis à la Gueule Tapée, A. Fall, prothésiste dentaire, dirigeait un intense trafic de drogue dure. Pour ne pas éveiller les soupçons autour du voisinage, ses clients de faisaient passer pour des "patients" venus de faire consulter, rapporte Libération.



Les enquêteurs de la Sûreté urbaine de Dakar ont été informés d'un vaste trafic de drogue dure au niveau de la Gueule Tapée, une commune de Dakar. Le renseignement était formel : le trafic se déroulait dans le cabinet d'un prothésiste dentaire. Mieux, ce cabinet n'était, selon la source qu'une couverture puisque les "patients" qui y défilaient à longueur de journée venaient en fait se ravitailler en drogue dure.



Un discret dispositif de surveillance est mis en place devant le cabinet qui était curieusement ouvert dimanche 5 juillet. Un premier patient entre se faire consulter et ressort 5 minutes après. A. Ndiaye sera discrètement intercepté et fouillé. Les policiers trouvent sur lui deux képas d'héroïne qu'il venait d'acheter auprès du prothésiste dentaire.



De suite, ils font irruption à l'intérieur du cabinet pour cueillir le prothésiste dentaire A. Fall, domicilié à la Médina. Une fouille effectuée sur les lieux a permis de saisir 13 boulettes de cocaïne et 11 képas d'héroïne. Même si A. Fall assure qu'il poste des prothèses, il n'en demeure pas moins qu'il n'a aucun diplôme qui lio autorise d'exercer ou d'ouvrir un cabinet.