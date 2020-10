Trafic de drogue: un transitaire retraité de 71 ans pris en flagrant délit au Centenaire

D. Camara, âgé de 71 ans, a été arrêté au Centenaire, un quartier de Dakar, pour trafic de drogue. Le mis en cause interpellé en flagrant délit sur le Boulevard Général De Gaulle de Dakar, a révélé qu’il ne vend la drogue qu’à des clients d’âges avancés.



Sa chute est le fruit d’une dénonciation anonyme faite aux limiers de la police du 4e arrondissement de la Médina. Selon L’Observateur, les dénonciateurs n’en pouvaient plus de passer sous silence ce trafic qui, selon eux, « ternissait l’image de ce quartier paisible des Allées du Centenaire ». Ils se sont aussi offusqués du fait que la clientèle du dealer était composée de personnes d’un âge avancé et d’un certain rang social.



Interpellé, le septuagénaire avoue son délit : « Cela fait plus d’un an que je m’active dans le trafic de drogue. Je fume du chanvre indien depuis plus de 5 ans. Je vends le cornet de chanvre à 1000 F Cfa. Je m’approvisionne auprès d’un certain, B.T. Je ne vends ma drogue qu’à des congénères qui consomment dans la plus grande discrétion du fait de leur âge et de leur statut ».