Trafic de faux-billets de Banque aux Parcelles-Assainies: un vaste réseau démantelé

La police des Parcelles-Assainies a démantelé un vaste réseau de trafic de faux billets de Banque et faux monnayage. Les mis en cause ont été déférés au parquet.



Il s’agit d'Ibra N. un mécanicien âgé de 35 ans, de Mouhamed. B, coiffeur de nationalité guinéenne et Amadou.D, un marchand d’origine guinéenne âgé de 32 ans. Ils croupissent en prison pour association de malfaiteurs, altération de billets de banque ayant cours légal au Sénégal, trafic de faux billets de Banque et faux monnayage.



Selon L’As, tout est parti d’une information reçue par les limiers faisant état d’un groupe d’individus qui s’activait dans le trafic de faux billets au niveau du quartier de l’Unité 2. Un dispositif de surveillance des lieux et de filature a été mis en place. Ce qui a permis de mettre la main sur eux au domicile d’Ibra en possession de 3 lots constitués de papiers blancs noircis, découpés en format de billets de banque de 10 000 F Cfa et 1,110 millions de Cfa.



Interrogés, les nommés Ibra et Mohamed ont reconnu les faits arguant avoir fait appel à Amadou pour procéder à la multiplication de la somme de 400 000 F Cfa en montant de 4 millions de F Cfa.