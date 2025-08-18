Trafic de faux documents de voyage : un vaste réseau démantelé par la DNLT

Tout est parti de l'alerte lancé par l’ambassade de France au Sénégal au mois de mai dernier. En effet, selon l'ambassade qui a saisi la Direction de la Police de l’Air et des Frontières (DPAF), des dossiers de demandeurs de visas comportent de faux documents. Suite à l’enquête menée par la Division nationale de la lutte contre le trafic de migrants (DNLT), une première arrestation est intervenue : Mariama Ciré Keita a été interpellée devant le siège de VFS Global à Dakar.



Selon Libération dans sa parution du lundi 18 août, les informations issues de son audition révèlent qu’elle avait introduit une demande de visa depuis la Guinée avant que l’affaire ne prenne des ramifications au Sénégal, par l’intermédiaire de Korka Aidara, gérante de l’agence « Europe Voyage ».



Cette dernière, après lui avoir expliqué tout le processus d’entretien à l’ambassade de France, lui avait remis des faux documents destinés à appuyer son dossier : faux relevé bancaire, fausse attestation de travail, fausse attestation de congé, entre autres.

Interpellée à son tour, Korka Aidara a indiqué qu’elle agissait pour le compte de ses employeurs, Mamadou Mbengue et Mouzir Fall. Son audition a également permis d’identifier deux autres membres du réseau : un certain Cissokho, présenté comme le comptable de l’agence, et Kadiatou Bah, qui recevait via son numéro Wave la majeure partie des fonds versés par les demandeurs de visas.



Toujours selon le journal, le commissariat spécial de l’aéroport international Blaise Diagne a parallèlement remis à la DNLT trois individus – Fatoumata Ba, Abdoulaye Bèye et El Hadji Balla Diop – qui tentaient de voyager vers la Turquie à l’aide de faux documents. Interrogés, ces derniers ont désigné une certaine Awa Guèye, gérante de l’agence de voyages « Keur Serigne Abdou Anne ».



Interpellée, Awa Guèye a d’abord nié toute responsabilité, affirmant n’avoir agi que sur instruction de son employeur, un dénommé Baldé établi aux États-Unis. Concernant les faux documents (notamment des fausses cartes Vitales), elle a déclaré ne pas être en mesure d’expliquer leur fabrication ni leur provenance.



Les investigations ont toutefois permis d’établir des liens avérés entre les agences « Keur Serigne Abdou Anne » et « Europe Voyage », à travers un certain « Docteur Sambou », confectionneur de faux documents, activement recherché tout comme les autres membres du réseau.