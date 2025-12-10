Drame à Saint-Louis : un collégien poignardé à mort après une altercation avec un livreur de pain

L'émotion est vive à Saint-Louis (Nord -Ouest) après le décès tragique d'un élève de cinquième au collège de Rao, poignardé à la suite d'une altercation. Le drame s'est déroulé près du collège et a impliqué un livreur de pain. La victime a succombé à ses blessures à l'hôpital de la ville.
La victime est le fils d'Amadi Moustapha Ndiaye, surveillant au sein même du collège de Raoult. Ce dernier est revenu sur les circonstances du drame et a exprimé sa douleur face à la violence de l'acte, tout en appelant la justice à faire toute la lumière sur cette affaire.
« Ce qu'a fait ce gosse, c’est un acte d’indiscipline. Parce que, le fait d’avoir des querelles avec quel qu’un et de sortir un couteau pour le poignarder, vraiment c'est autre chose. C'est des actes barbares que font certains gosses », a -t-il fustigé sur les ondes de la Rfm.
L'agresseur présumé aurait utilisé une arme blanche lors de l'altercation. L'élève, rapidement transporté à l'hôpital, n'a pas survécu à ses blessures.
La police a ouvert une enquête et la justice a été saisie. Le père de la victime se dit confiant dans le travail des autorités. « La justice sera faite ».
La victime est le fils d'Amadi Moustapha Ndiaye, surveillant au sein même du collège de Raoult. Ce dernier est revenu sur les circonstances du drame et a exprimé sa douleur face à la violence de l'acte, tout en appelant la justice à faire toute la lumière sur cette affaire.
« Ce qu'a fait ce gosse, c’est un acte d’indiscipline. Parce que, le fait d’avoir des querelles avec quel qu’un et de sortir un couteau pour le poignarder, vraiment c'est autre chose. C'est des actes barbares que font certains gosses », a -t-il fustigé sur les ondes de la Rfm.
L'agresseur présumé aurait utilisé une arme blanche lors de l'altercation. L'élève, rapidement transporté à l'hôpital, n'a pas survécu à ses blessures.
La police a ouvert une enquête et la justice a été saisie. Le père de la victime se dit confiant dans le travail des autorités. « La justice sera faite ».
Autres articles
-
Tribunal de Dakar : le journaliste Pape Sané libre!
-
Fatick : 217 kg de chanvre indien estimés à 24 millions FCFA saisis par la Douane maritime
-
Administration : le syndicat des travailleurs reconduit sa grève pour 48h, les 11 et 12 décembre 2025
-
Migration irrégulière : 238 personnes secourues par la Marine nationale au large des côtes
-
Pikine : une domestique de 20 ans vole 3 millions de FCFA à sa patronne pour faire plaisir à son petit ami