Drame à Saint-Louis : un collégien poignardé à mort après une altercation avec un livreur de pain

L'émotion est vive à Saint-Louis (Nord -Ouest) après le décès tragique d'un élève de cinquième au collège de Rao, poignardé à la suite d'une altercation. Le drame s'est déroulé près du collège et a impliqué un livreur de pain. La victime a succombé à ses blessures à l'hôpital de la ville.



La victime est le fils d'Amadi Moustapha Ndiaye, surveillant au sein même du collège de Raoult. Ce dernier est revenu sur les circonstances du drame et a exprimé sa douleur face à la violence de l'acte, tout en appelant la justice à faire toute la lumière sur cette affaire.



« Ce qu'a fait ce gosse, c’est un acte d’indiscipline. Parce que, le fait d’avoir des querelles avec quel qu’un et de sortir un couteau pour le poignarder, vraiment c'est autre chose. C'est des actes barbares que font certains gosses », a -t-il fustigé sur les ondes de la Rfm.



L'agresseur présumé aurait utilisé une arme blanche lors de l'altercation. L'élève, rapidement transporté à l'hôpital, n'a pas survécu à ses blessures.



La police a ouvert une enquête et la justice a été saisie. Le père de la victime se dit confiant dans le travail des autorités. « La justice sera faite ».



