« Trafic de passeports diplomatiques » : ce qu’en pense Barthelemy Dias

Le maire de Mermoze/Sacré-Cœur a réagi sur l’affaire présumé du trafic de passeports diplomatiques dans laquelle des députés de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakar (BBY) et des membres du mouvement « Y’en a marre » ont été cités. Analysant cette affaire sous deux angles, Barthelemy Dias qui dit avoir de la peine pour ces personnes, est d’avis que ces dernières n’ont « aucune excuse ».





« Je regarde ce cas sous deux angles. La première, il y a des représentants du peuple sénégalais et eux ils n’ont aucune excuse. Je ne le dis pas parce qu’ils sont de la mouvance présidentielle. Mais je ne peux pas croire qu’un député ait besoin de trafiquer pour avoir un ou deux millions », a déclaré l’invité du Jury du dimanche de ce 12 septembre 2021. Qui rappelle « qu’un député a un salaire, il a des avantages ».



Pour le cas de Kilifeu et de Simon, des activistes et membre du mouvement « Y en a marre », Dias fils a estimé que du moment où ils se mettent en avant et qu’ils incarnent une certaine posture, ils doivent aussi faire attention ».



Mais pour le candidat à la candidature des élections législatives prochaines pour la mairie de Dakar, « le mal est plus profond que ça ».



« Regardez ce qui se passe dans cette administration. On parle de passeports mais moi j’ai un problème avec les impôts et les domaines pour moi c’est encore plus grave », a soutenu le membre de l’opposition.



Donnant l’exemple des parcelles 250m2 octroyées aux députés, M.Dias a révélé que « le directeur des Domaines d’alors qui s’appelait M.Diallo, nous notifie nous députés de l’Assemblée nationale, en disant que nous sommes attributaires de parcelles, la lettre est là signée de la main de Mamour Diallo, il met même le numéro de Nicad qui montre que cette parcelle exciste, et ces attributions sont de fausses attributions ».