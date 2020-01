Trafic illégal: 12 charrettes et 20 troncs de bois de veine saisis à Kolda

Douze (12) charrettes et plus de vingt (20) troncs de bois de vène ont été saisis par les gendarmes en poste à Manda Douane, dans la commune de Sinthiancoundara, dans la région de Kolda. Les douze (12) individus impliqués ont pris la poudre d’escampette.



Selon la Rfm qui donne l’information, les bois coupés dans la forêt du Sénégal en destination de la Gambie, ont été interpellés suite à une patrouille nocturne de sécurisation dans la nuit du mercredi 15 à jeudi 16 janvier 2020, vers les coups de 2 heures du matin.



Le bois saisi a été remis aux agents des Eaux et Forêts de la localité.