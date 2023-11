Trafic international de drogue : 2 Kg de cocaïne saisis à Cabrousse dans la région de Ziguinchor

Selon la Douane, l’homme en question, de nationalité bissau-guinéenne, détenait par devers lui deux (02) paquets de cocaïne d’un poids total de deux (02) kg d’une contre-valeur estimée à cent soixante millions de francs (160.000.000) CFA. Les tests effectués avec le dispositif de détection de drogues de la Douane ont été confirmés par le Laboratoire national d’Analyse des Drogues (LINAD) de la Police technique et scientifique.

Les investigations se poursuivent en rapport avec tous les services compétents pour cerner et mettre hors d’état de nuire les membres de ce réseau.

L’Administration des Douanes appelle les populations à plus de collaboration pour la réussite des opérations de bouclage des réseaux de trafic international de drogues.

La Brigade mobile des Douanes d’Oussouye, Subdivision des Douanes de Ziguinchor, Région douanière du Sud, a opéré, le mercredi 15 novembre 2023, aux environs de 20 heures 30 minutes, une saisie portant sur deux (02) kg de drogue testée positive à la cocaïne. Cette saisie fait suite à l’exploitation judicieuse d’un renseignement qui a permis aux agents de ladite unité douanière d’identifier et d’infiltrer un réseau de trafiquants de drogue opérant de part et d’autre de la frontière entre le Sénégal et la Guinée Bissau. Cerné et filé avec minutie, le cerveau du trafic a été appréhendé à Cabrousse au moment de la tentative de cession de ladite drogue à l’agent des Douanes infiltré(supposé acheteur).