Trafic international de drogue : un gambien tombe avec 6 Kg d'héroïne à Karang

La Brigade commerciale des Douanes de la ville de Karang, localité du Sénégal située dans le département de Foundiougne et la région de Fatick, a mis la main sur un trafiquant de drogue de nationalité gambienne. Ce dernier qui tentait, avec sa valise contenant 6 Kg d'héroïne, de rallier la capitale sénégalaise, a été arrêté vendredi 13 octobre 2023 aux environs de 11 heures, dans le cadre de leurs contrôle de routine.



Le mis en cause était à bord d'un bus en provenance de Gambie. Seulement, au cours d'une opération de contrôle des bagages des passagers, l'attention des douaniers est vite attiré par le comportement suspect d'un passager.



Soumis dans un premier temps à une interrogation très serrée sur le contenu de sa valise, l'homme qui sera plus tard identifié par les enquêteurs comme un trafiquant de drogue, tergiverse.



Les enquêteurs décident alors d'effectuer une fouille minutieuse de la valise. Les douaniers, en faction à Karang, découvrent deux paquets plastifiés contenant de l'héroïne pure d'un poids total de 6 Kg et dont la valise est plus tard estimé à 250 millions F Cfa .



Au terme de sa durée de garde à vue, le trafiquant gambien a été déféré au parquet du Tribunal de Fatick où un mandat de dépôt lui a été aussitôt décerné.