Tragédie à Pikine : Un homme tué avec une barre de fer lors d'une altercation avec son voisin

Un drame s'est produit ce week-end dans le quartier Icotaf de Pikine, situé dans la banlieue de Dakar. Ce qui a commencé comme une simple querelle de voisinage a tragiquement dégénéré en meurtre. Oustaz, un habitant dudit quartier, a trouvé la mort après avoir été violemment agressé par son voisin C. Sarr, qui l'a frappé avec une barre de fer.



Selon les informations recueillies, c’est une dispute a qui est à l’origine du drame. Elle a éclaté entre les deux hommes pour des raisons qui restent encore à éclaircir. La tension est rapidement montée, et dans un accès de colère, le sieur Sarr a saisi une barre de fer pour frapper violemment Oustaz. Malheureusement, ce dernier n'a pas survécu aux blessures infligées par cette agression brutale.



Après avoir commis cet acte, le mis en cause a pris la fuite. Les forces de l'ordre, alertées, ont immédiatement lancé une chasse à l'homme pour tenter de retrouver le présumé meurtrier, informe Rewmi Quotidien.