Train Express régional : marche des impactés le 18 décembre prochain

Les impactés du Train express régional (TER) vont se faire entendre à nouveau. Ils annoncent une marche le 18 décembre prochain, pour exiger de l’Agence chargée de la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (Apix) le respect des directives du président de la République, Macky Sall.



Il s'agit de viabiliser et aménager des sites de recasement, ériger des passerelles et le payer les indemnités pour certains. La gare de Dakar est retenue pour être le point départ des protestataires, informe L’As.