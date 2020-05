Traitement du Covid-19 en Afrique: alerte de 13 médecins africains, européens et américain

Depuis le début de l’épidémie, l'infectiologue français Didier Raoult prône l'utilisation de la chloroquine, un médicament contre le paludisme associé à l’azithromycine, un antibiotique. Et cela fait débat dans le monde scientifique et dans les médias. Pour apporter un nouvel éclairage, un collectif de 13 médecins (8 Africains, 3 Européens et 1 Nord-Américain) met en garde contre une utilisation inappropriée, généralisée ou en automédication d’un tel traitement en Afrique subsaharienne. Ces chercheurs viennent de publier un article dans le journal américain de médecine tropicale et d'hygiène (AJCMH). Leur porte-parole, la docteure Pascale Abéna, médecin spécialiste des maladies infectieuses à Douala au Cameroun est notre invitée.